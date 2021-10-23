為吸引青年群眾來台中市創業，台中市政府經濟發展局23日舉辦「瘋創業嘉年華」，現場有約40個攤位，展示青創家的創新成果，吸引不少民眾參觀。經發局副局長李逸安表示，最近正值台中購物節活動期間，全市發票登錄至昨天已達26億元，呼籲民眾走走看看兼消費。
這場瘋創業嘉年華上午在老虎城登場，40個攤位包括創新、創意及創業3大主題，李奕安表示，市長盧秀燕上任後提出「青秀台中」發展方向，盼打造台中成為創業城市，而經發局與中央攜手投入5600多萬經費，已打造28億多元產值的創業成果，相當豐碩。
李逸安說，台中市府重視青年創業，目前的產業發展科明年也將改名為產業及青年發展科，展現對青年相關事務特別重視，市府以青創夢想家創業一條龍服務，不遺餘力地為創業青年移除路障，嘉年華是市府青創輔導成果展現。
經發局指出，現場展出的業者都是在各領域有傑出表現，舉例來說，創意區的野沃是為協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品；創新區的輔人科技自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制；創業區的寬心園則是蔬食餐飲領導品牌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。