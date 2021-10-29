嘉義舊監宿舍群整修後轉型為實驗木場。（嘉義市政府提供）

嘉義市素有「木都」美稱，粗估全市仍保有超過6000棟木造建築，為了延續木都的特色及價值，並活化舊市區機能及經濟發展，市府研擬推行老屋活化街區再生，11月間舉辦2場木工坊，由專家導介木造建築工法及維護。

嘉義市政府都市發展處表示，嘉義市早期是台灣木業之都，舊市區遺留豐富的木造建築是這座城市美麗的風景，流露濃厚歷史感的老木屋總能引人駐足仰望，至今據統計仍擁有超過6000棟木造建築，是嘉義獨一無二的寶貴資產。

該處配合嘉義市的地方創生老屋活化街區再生策略，研擬以都市更新的整建維護手法，爭取中央補助經費，推動街區裡連棟木造建築修繕再利用，達到保存木屋街廓式的特色、促進產業復甦、都市防災等目標。

市府都發處表示，為了讓民眾了解木造建築如何整建維護及活化老屋生命力，11月6日、7日舉辦2場工作坊，第1場是木造老屋建築修復工程實例分享，由木造營建商講述修繕案例，讓民眾認識老屋整建的現代工法。

第2場是導覽嘉義市立博物館現正展覽的「森林之嘉：現代木造建築特展」，以及走訪陸續修復完工的嘉義舊監獄宿舍群，讓大家更加認識國內外的木構建築與新材料、新工法的發展。

市府都發處都市更新科表示，這2場活動因場地空間、走動式受限，每場名額各20個，免費參加，幾乎已報名額滿，民眾若有興趣仍受理報名，相關訊息可洽詢該處（05）2254321＃133。