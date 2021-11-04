台中豐原近期買氣強強滾，不僅預售新案價格站穩3字頭，中古屋也跟著直直漲！東森房屋研究中心根據內政部實價登錄資料統計，豐原5年內的新成屋與5年以上的中古屋，整體價差僅6％，新舊屋房價每坪僅相差1.4萬元。房仲業者表示，豐原中古屋釋出的量並不多，加上中古屋與新成屋價差不大，目前買盤傾向購買預售屋與新成屋。

東森房屋豐原領航加盟店東徐中輝表示，豐原早期發展就非常蓬勃，為舊台中縣府機關所在地，生活機能相當完備，過去以剛性買盤為主。不過，近年來因為政府政策影響，豐原如社皮重劃區、三陽重劃區、葫蘆墩重劃區、水源重劃區等，以及豐原區一心段的商業計畫都在持續推進中，且預計2022年底，國道四號延伸至74號快速道路即將通車，在交通建設加持下，勢必帶動區域房市整體發展。

徐中輝進一步表示，台中建商如富宇、國聚、久樘、坤悅、勝美等均已插旗豐原推案；其中，富宇在豐原區連續推出四個案場，近期再度收購土地，預計2022年再推新案。由於目前重劃區土地價格每坪40萬元起跳，上看5字頭，在土地取得成本高漲下，預計2022年新推案每坪上看3字頭。

徐中輝分析，中古屋因為屋主惜售的關係，市場物件本來就稀少，加上價格被新成屋帶動，房價直直漲，在新舊屋房價落差不大下，買盤多轉往新成屋與預售市場。目前豐原的交易熱區在三陽商圈（北陽路、向陽路、南陽路）周邊，新大樓不含車位每坪約24至28萬元，由於火車站後站轉向變為前站，加上豐原車站轉運站也在這邊，生活機能佳，深受30至40歲的年輕族群喜愛。

至於豐原主力市場，仍以透天厝為主。徐中輝說，目前沒有電梯的新透天，每戶成交價約在1800萬至2000萬之間；電梯別墅在2千多萬至3千多萬不等，去化速度相當快，因為總價高，購買主力以在地人換屋，或是自營商與科技業工程師為主。