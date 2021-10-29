嘉義市北興陸橋下兩棟毗連百年檜木老屋，一度因鐵路高架化工程恐被拆除，市府文化局列冊追蹤，還在與否保留的觀察期，卻遭祝融之災燒毀，屋主及在地文史工作者扼腕，市府消防局29日現場警戒，並勘查火場調查原因。

嘉義市北興街35號民宅28日傍晚失火，燒毀兩棟連棟的2層樓檜木造老房子，火勢一發不可收拾，消防局搶救半小時後控制撲滅火勢，但屋子已燒得面目全非，屋頂及屋架塌陷。

嘉義市政府消防局今天勘查火場調查原因。（廖素慧攝）

這2棟老屋為日據時期建造，具有百年歷史，目前有郭姓屋主一家三代4人居住，因位於鐵路高架化工地旁恐被拆遷，地方正爭取文資身分保留，由市府文化局列冊追蹤。

文化局文資科表示，原先這兩棟老房子樓高跨度相當大，內部桁架之軸組都是臺灣檜木，保存狀況良好，屋架、軸組、形態具一定技術價值，也有地域風貌價值，因而列冊追蹤，燒毀受損嚴重，將請專家評估是否有保留值價？

郭姓屋主說，28日下午全家人都外出，並沒有異樣，傍晚6點多突然接到鄰人打電話通知他家中失火，他大驚失色趕回家，房子已陷入火海，他住這老屋近40年了，有很深厚感情，不知道為何會失火？

創作檜木燒烙的文史工作者張福昇說，他從小在這裡長大，這2棟檜木造房子有近百年歷史，日據時期是「丸嘉」運輸行，專門配合台鐵輸運物料，後來郭家人入住，並經營理髮店，如今老房子燒毀真令人扼腕。

市府消防局29日勘查現場調查起火原因，並有消防分隊輪流駐在現場警戒，以避免木造建物複燃，經查該住宅有裝設住宅用火災警報器，於火災發生時有鳴動示警，提醒附近市民通報119。