新竹縣長楊文科（左）十分敬重楊鏡汀（右）在推動客家文化、在地文史研究的努力。（新竹縣政府提供）

新竹縣已故退休校長楊鏡汀為知名文史工作者，他研究「北埔事件」40於年，不斷蒐集史料、盡力還原並發表著作「北埔事件研究」，新竹縣政府文化局在楊鏡汀逝世後百日內出版，此本遺作今年獲得國史館台灣文獻館的110年度獎勵出版文獻書刊暨推廣文獻研究」學術性書刊佳作，肯定楊鏡汀的奉獻。

新竹縣長楊文科日前也頒發感謝狀給楊鏡汀的女兒楊毓雯，感謝並褒揚楊鏡汀在客家、學術研究上的貢獻，讓後人可以循跡探詢歷史，更加了解在地事件。

楊毓雯同時也是「北埔事件研究」一書的主編，她表示，很高興可以獲得國家的肯定，雖然遺憾父親在新書出版前的就離世，不過他蒐羅了過去文獻中欠缺的史料，有如拼圖般的盡力還原歷史真相，用在地的觀點解讀，而非如過去，採用日本的官方說法，提供大眾另類的思考方式，有如顛覆眾人對北埔事件過去的認知。

楊毓雯也說，北埔事件是新竹縣所發生的重大歷史事件之一，當時客家先民發起對日本殖民統治的反抗，對客家族群來說是十分重要的過去，希望可以納入國小、國中的課本，不要讓這段歷史與客家人，成為被漠視的族群。

楊文科表示，楊鏡汀校長令人敬重，過去在教育界付出46年，也帶動母語復興活動，並編撰台灣第一本客語教材，出版「內豐浩劫」、「北埔事件史蹟文獻探考」、「重估北埔事件之歷史評價」等著作，一生熱愛家鄉、客家文化與文史研究，精神可敬。