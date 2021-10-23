全台疫情降溫，台南市教育局今天在永華市政中心西側廣場舉辦首場戶外大型親子嘉年華，現場湧入超過5000多名親子檔同樂，台南市長黃偉哲也披上披風、扮裝應景萬聖裝，還跟小朋友一起大跳「寶貝鯊魚」，現場嗨翻天。

配合防疫措施，活動仍採單一出入口進行總量管制，教育局指出，今天活動上限6000人，如人潮達6000人上限，就會暫時管制人流入場。

台南市教育局今天在永華市政中心西側廣場舉辦首場戶外大型親子嘉年華，現場湧入超過5000多人同樂。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

這場活動由YOYO大明星萬聖遊行揭開序幕，邀請13組超人氣卡通明星輪番唱跳，現場只見許多小朋友裝扮成美國隊長、蝙蝠俠、艾莎公主、黑魔女、雷神索爾、戴上南瓜帽等造型，相當用心。黃偉哲和教育局長鄭新輝也換裝現身，沿路發送糖果，超受小朋友歡迎。

黃偉哲表示，今天是台南市連續117天零確診，今天台南天氣很好，親子嘉年華讓大人帶著小朋友走出戶外，參加親子益智闖關、舞台唱跳表演等，親子一起營造難忘的回憶。

教育局長鄭新輝說，現場近60個攤位，除了趣味闖關、益智闖關等攤位，還有市府各局處也提供家長育兒補助、就學資訊等多元資訊，活動至下午4時結束。