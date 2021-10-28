南投溫泉季登場，今年以「湯之饗宴．療癒食泊之旅」為主題。（廖志晃攝）

南投溫泉季登場，今年以「湯之饗宴．療癒食泊之旅」為主題。（廖志晃攝）

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田（左），邀請大家到南投泡湯。（廖志晃攝）

信義鄉長全志堅（右二），歡迎大家到東埔溫泉泡湯。（廖志晃攝）

南投溫泉季登場，日月潭雲品溫泉酒店熱情迎賓。（廖志晃攝）

南投溫泉季今年以「湯之饗宴．療癒食泊之旅」為主題，將陸續在埔里、東埔及北港溪溫泉區登場，配合振興五倍券加碼的「南投玩很大」，憑住宿具溫泉標章旅館民宿收據，即可參加抽獎，11月20日將在泰渡假村抽出50萬元的現金大獎。

南投溫泉季28日揭開序幕，包括縣議員全文才、張嘉哲，信義鄉長全志堅、中華民國溫泉觀光協會暨南投縣旅館公會理事長李吉田、南投縣烹飪商業公會理事長潘岱儒、東埔溫泉風景區旅遊促進會理事長古道弘、北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋等人都共襄盛舉。

縣長林明溱表示，今年溫泉季配合「南投玩很大」額外加碼，明年4月30日前，民眾憑南投縣具溫泉標章旅宿業的發票或收據，上線登錄即可線上玩刮刮樂，有機會抽到GOGORO電動機車等大獎。

林明溱表示，去年旅宿業及餐飲業受到疫情影響，今年疫情控制得當，相信泡湯遊客一定會倍增，進而振興觀光產業，南投縣3個溫泉區各具特色，歡迎全國民眾到南投泡湯。

今年溫泉季由埔里溫泉區率先於11月6日開場，主打「i慢玩─埔里溫泉知性之旅」，可以品嘗溫泉沖煮的咖啡，現場設創意市集及手作DIY活動，同時安排鯉魚潭健走，及當地健康養生的溫泉美食。

東埔溫泉區將於11月13日，推出「玉山戀東埔情」系列活動，邀請民眾登山健行、手作體驗和持火把、穿浴衣踩街，深入體驗特色文化及飲食，還有來自玉山的溫泉浴。

北港溪溫泉嘉年華11月20日登場，為期2天的溫泉季盛會，將在泰雅渡假村舉行，現場可以觀賞表演節目、逛文創市集和藝術季巡禮，體驗蓊鬱山林中的溫泉饗宴；當天，將抽出「南投玩很大」首次的50萬現金大獎。

睽違已久的竹山天梯，將於11月7日重新開園，縣府推出多組電子旅遊套票，包括集合縣府3大步道吊橋景區的「山林祕境套票」，整合天梯周邊景點的「竹山樂遊套票」，竹山天梯以及溪頭聯合推出的「竹鹿悠遊聯票」，還有一票暢遊竹山、鹿谷景區的「暢遊竹鹿套票」，即日起可上「南投好好玩」網站購票。