前美國白宮國安顧問麥馬斯特表示，台灣情勢「逐漸進入非常危險的時期」，美國與日本等國有必要提升遏阻力，讓中國理解動武也無法達成其目標。

日本放送協會（NHK）報導，川普時代擔任白宮國安顧問、退役陸軍中將麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster），4日在美國首都華盛頓接受NHK等媒體採訪。

對於中國軍機多次侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），麥馬斯特受訪時表示，中國共產黨意識到，台灣在總統蔡英文執政下，防衛能力與彈性逐漸提高。

他指出，台灣情勢「逐漸進入非常危險的時期」，特別是有必要關注明年北京冬奧結束後的狀況。

麥馬斯特說，美國、日本與澳洲等同盟國家必須提升遏阻力，讓中國共產黨了解即使動武也無法達成其目標。

此外，麥馬斯特認為，日本不能只有迎擊能力，擁有遠距攻擊武器對於提升遏阻力相當重要；具備攻擊敵方發射飛彈據點的能力，有助於將來守護國民。