PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

五倍券數位綁定和各部會加碼券登記在今日（22）早上9時起跑，然才一開放平台就因流量過大而「大當機」，並有網友介面出現亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」字樣，引發各界批評。行政院院長蘇貞昌今日受訪稱，五倍券大受歡迎，呼籲民眾若時間許可快一點選定領取方式。此言一出，瞬間點燃網友怒火，湧入PTT論壇留言大罵。

蘇貞昌今日赴立法院專案報告並備質詢，會前接受媒體聯訪時表示，五倍券大受歡迎，今年政府特別針對五倍券做出各種方便措施，地方政府、各種商家也都紛紛推出加倍加碼，讓五倍券更好用。

蘇貞昌進一步指出，歡迎民眾依據個人喜歡與習慣，選擇領取數位券或紙本券，他個人因今天都在立法院所以還不急，他也呼籲民眾若時間上許可的話，就快一點選定五倍券領取方式。

消息傳出後引爆大批網友不滿，湧入PTT論壇相關新聞下留言大罵：「自己的稅金還大受歡迎」、「人民的稅金 說得像DPP的施捨」、「看民眾搶登很好玩齁？」「底層老百姓苦不堪言還得配合演出」、「X話王又出現了」、「網頁卡住如何能快？」「你先把現金選項放上去再跟你討論」、「老王賣瓜賣自誇」、「用你繳的稅發給你自已，變自已政績呢」、「講得好像是政府德政一樣，那也是我的稅金」。