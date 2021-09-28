國民黨主席當選人朱立倫宣示年底公投是「倒閣公投」，今天遭行政院長蘇貞昌反嗆「吃著美牛反美豬」，朱說要親美卻反美，只是跟「對台灣最不友善的境外勢力」唱和。對此，朱立倫回擊，國民黨是吃美豬而不吃萊豬，蘇揆把美豬與萊豬混成一團，害美國豬賣不出去，才是標準的反美。

前國民黨立委吳志揚下午舉行《吳志揚三度職棒管理學》新書發表會，朱立倫到場致意，會前受訪談到遭蘇貞昌質疑立場反美，朱說，他不但吃美牛也吃美豬，但不吃萊豬，這有罪嗎？難道一定要如蘇揆所言吃萊豬，才是親美嗎？

兩人相互致意寒暄。（趙雙傑攝）

朱立倫痛批，蘇貞昌把美豬和萊豬混成一團，害美國豬賣不出去，這才是標準的反美，看來蘇揆很擔心被倒閣，也很擔憂每天做違反民意的事情，很快地就要下台。

朱立倫受訪。（趙雙傑攝）

對於習近平發的賀電引來綠營圍剿，朱立倫直言，他對民進黨政府很失望，如今有這麼好的機會可重啟兩岸交流平台，民進黨卻不知道好好利用交流契機，僅不斷見縫插針、雞蛋裡挑骨頭，製造兩岸對立，失去一次很好的機會。

至於訪美規劃，朱立倫說，一方面先穩定現在的局勢，另一方面包括最近代表國民黨參加美台國防高峰會議的相關同仁，他也會派同仁去華府設立籌備處，相關安排妥當就會赴美訪問。

朱立倫也透露，本周日將到台中刪Q總部，這不僅是台中海線的事，而是全黨一致罷免違反民意又不顧台中市民健康，在疫苗、紓困、進口萊豬等政策完全配合民進黨的民代。

除了刪Q後更發起罷免林昶佐，朱立倫強調，所有民代都要以民意而非以黨意為依歸，前陣子國民黨主張發現金紓困，他也看到很多民進黨立委表示認同，這就是站在民眾角度發聲，而非站在蘇貞昌或黨意的角度發聲。