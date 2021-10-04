前台東縣長黃健庭將接們國民黨祕書長，黃健庭在臉書貼文表示：「改變國民黨」，讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨，是我接下祕書長的動力。這次主席選舉各方意見、各種批評都被聽見了，該是「捲起袖子」行動的時候了。

他說，未來國民黨將主導議題、抓住話語權，也要廣納青年人才，建立與各方合作的平台，走出框架。只要可以使國民黨更強、台灣更好的作為，我們都會勇敢去開創。

黃健庭貼文如下：9／25開完票，我接到朱立倫主席的電話，我告訴他，我沒有打算恭喜他，因為他接下的是一個苦差事。我很敬佩朱主席願意在國民黨沒錢、沒勢，最艱困的時候跳下來承擔。

9／28見面時，他跟我說人生到這個階段，應該無私無我，把自己奉獻給國家社會。這句話很打動我，所以就答應他的邀請，陪他一起跳火坑。他很貼心，立刻打電話給小燕，幫我極力說服她。

「改變國民黨」，讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨，是我接下祕書長的動力。這次主席選舉各方意見、各種批評都被聽見了，該是「捲起袖子」行動的時候了。

未來國民黨將主導議題、抓住話語權，也要廣納青年人才，建立與各方合作的平台，走出框架。只要可以使國民黨更強、台灣更好的作為，我們都會勇敢去開創。

我們要邀請所有對中華民國懷抱熱情，相信台灣是實踐國父孫中山「民有、民治、民享」夢想之地的朋友，加入改變國民黨的行列。我們的黨徽「青天白日」，是一股溫暖的力量，而這片陽光藍天要守護的是全台灣2300萬人民世世代代的幸福。

親愛的黨員，讓我們一起「忘記背後、努力面前的，向著標竿直跑。」親愛的朋友，讓我們一起為明天奮鬥，幫助國民黨重拾起初創黨建國的價值，重返榮耀。願上帝引領國民黨的腳步、賜福中華民國更興盛。