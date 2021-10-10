矽谷教育新創事業MEandMine，受哈佛兒童發展中心研究啟發而設計出SELxSTEAM學習系統，吸引一群兒科醫師、心理學家、教育家及玩具迷共同在美國矽谷一起創業EdTech（教育科技）新創事業，近日首次對外募資，除了全球電商龍頭亞馬遜Amazon賞識，此輪募資由緯創資通（Wistron）領投，識富天使會及其他天使投資人加入投資，總金額達台幣6000萬元，募資之後公司估值突破台幣2億元。

該公司創辦人兼執行長黃文馨（Elinor Huang）表示，MEandMine把社交情緒學習（SEL social emotional learning）與STEAM科學教育進行創新結合，Amazon資源挹注將持續加速MEandMine在全球擴張。此次募資將加速MEandMine產品開發速度，並結合AI與大數據分析，賦能家長了解孩子真實的學習狀況，繼續在EdTech（教育科技）領域邁進。

MEandMine發展出全球第一個「SEL社交情商xSTEAM科學創客」探索盒，用冒險故事為開端、有趣的科學手作為媒介，透過遊戲將抽象難懂的情緒概念具體化，讓學齡前的孩子也能輕鬆理解，黃文馨說，教育能做到「改變世界」，光是賣一個個的教具盒是不夠的，MEandMine美國正在開拓B2C商機，即將加入訂閱制以穩固金流與顧客，全球化則是透過Amazon挹注資源進入美、歐、亞、澳的Amazon平台。

此外，4～8歲孩子花最多時間的場域，除了家庭，就是學校，黃文馨透露，團隊的下一個目標是將MEandMine的SEL教育系統，推入全美幼兒園與學習機構。

此次領投資的緯創Wistron，具有全球最大資通廠商的地位，緯創資通價值創新中心總監秦北辰表示，MEandMine優秀的經營團隊與願景是緯創投資最大的原因。SEL社交與情緒教育的推行絕對是當今最重要的社會運動social movement。