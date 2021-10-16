全球能源危機已成現階段市場最關注的議題，繼煤炭、天然氣價格狂飆後，原油價格接棒井噴，美國西德州原油價格飆上七年來新高，引發市場對高通膨持續的躭憂，加深各國央行升息抗通膨的預期，進一步推升全球公債殖利率創高，風險性資產再次面臨評價修正風險，打亂原先的跌深反彈行情。但在此悲觀氣氛下，近期台股本益比最高的族群卻開始逆勢崛起，似乎已為台股未來評價回升先奠定基礎。

原油市場已成擁擠交易

近日全球能源價格大漲，主要是受後疫情時代經濟活動恢復，需求增加卻遇上供給緊縮的結果。歐洲天然氣價格飆升後，不少行業轉向成本更低的石油衍生品發電及供暖，間接創造「氣轉油」的額外需求，沙烏地阿拉伯石油公司(Saudi Aramco)預估每日將增加五○萬桶的石油需求。在此同時，石油輸出國決定漸進而非大幅增產，沙烏地阿拉伯及俄羅斯為首的OPEC+產油國聯盟十一月按原計劃增產，美國石油生產商也未增加產量，伊朗核談判沒結果，石油供給回歸市場還遙遙無期，導致供給處於吃緊狀態。

原油短期供需失衡的預期剛好給了正在四處找機會的投機熱錢炒作的機會，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示，截至十月五日當周，對沖基金及其他基金經理等投機者大幅增加對美國西德州原油、英國布倫特原油、美國汽油、美國取暖油及柴油等主流期貨及期權的多頭部位，在六種最重要的石油相關期貨與期權合約中的淨多頭部位折合產品當量增加至八．七一億桶。由於期貨價格持續飆漲迫使空頭回補，六種合約中淨空頭部位折合產品當量增加已降至一．五一億桶，創近兩年來新低，留倉多空比例差距擴大至新高，顯示市場已有過度樂觀之疑。

評價修正有反轉可能

一旦未來OPEC+增加原油供應或市場「氣轉油」需求不如預期，均可能導致過度樂觀的市場情緒反轉，引發原油期貨多殺多的恐慌性拋售，步上天然氣價格自高點反轉跳水的後塵。能源商品價格反轉將會降低市場對通膨的預期，反轉一連串引發風險性資產評價修正的蝴蝶效應。

在通膨加速預期下，用來定錨風險性資產評價的美國十年期公債殖利率已一路回升至一．六％之上，創今年六月來新高，而一．六％又正是目前市場預期將引發新一波拋售潮的臨界值，不失為風險性資產價格利空測試低點的機會，越早止跌的股市、產業及個股，越容易吸引仍在找機會抗通膨的資金買盤青睞，迎來跌深反彈行情。

高股息殖利率支撐台股評價回升

事實上，今年下半年通膨加速的另一個肇因來自於去年的油價低基期，預期低基期效應對通膨的影響將於今年十一月後開始淡化，對壓抑通膨將有一定的助益，風險資產評價修正壓力也會跟著減輕。國際貨幣基金(IMF)預測已開發國家的通膨率將在今年秋季達到三．六的高峰後，在二○二二年年中降至約二％，新興市場及開發中國家的通膨率同樣在今年秋天達到六．八％的高峰後，在二○二二年年中降至四％。台灣央行也表示受基期因素影響，第三季會是台灣今年物價高峰，第四季就會降下來，可確認基期因素對通膨計算產生重大的影響。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1103期》)