世界銀行周四發布最新的《大宗商品市場展望報告》（Commodity Markets Outlook），警告2021年能源價格可能飆升逾80%，並在2022年小幅走高，將使許多開發中國家面臨巨大的全球通膨風險。

世銀表示，隨著供應短缺問題緩解，能源價格可望在2022年下半年開始下滑，而農產品和金屬等非能源價格在2021年大漲後，也將在2022年回落。

世銀展望小組（Prospects Group）首席經濟學家兼主任Ayhan Kose表示，能源價格飆漲使全球近期面臨重大的通膨風險，這個情況若持續下去，恐將對能源進口國的增長帶來壓力。

大宗商品價格的大幅反彈比先前預期更加顯著。隨著各國從去年的全球衰退中復甦，近期價格的劇烈波動可能導致政策的選擇更加困難。

國際貨幣基金（IMF）則在其官網上表示，預期到明年初，隨著取暖需求下降和供應情況改善，能源價格可望恢復到「較正常的水準」。但IMF亦警告不確定性仍然很高，即使是微小的需求衝擊，也可能引發新一波的價格飆漲。

根據世銀提出的報告，一些大宗商品價格在2021年已經漲破了10年前飆漲時的價格，甚至漲得更高。例如在供應吃緊和電力需求反彈下，天然氣和煤炭價格已經創下歷史新高，不過隨著需求放緩和供應有所改善，世銀預期天然氣和煤炭價格將在2022年回落。

不過，基於當前庫存偏低和持續存在的供應瓶頸，短期內價格可能進一步飆升。其他風險因素包括極端氣候、從新冠疫情中的復甦不均、疫情可能捲土重來，以及供應鏈中斷和環保政策等。

世銀預估在需求增強帶動下，原油平均價格將從2021年的每桶70美元上漲至2022年的每桶74美元，之後在2023年回落至每桶65美元。金屬價格估將在2021年大漲48%，並在2022年下跌5%。今年農產品價格估將大漲22%，並於明年溫和回落。