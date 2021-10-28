28日，日本央行維持目前貨幣政策不變，並下修2021年的通膨預估，這代表日本景氣刺激措施還是得維持下去，無法在短期內像其它國家一樣漸漸退出。

由9位學者專家所組成的日本央行董事會，同時也下修2021全年經濟成長預估，但還是堅持日本景氣正溫和復甦。日本央行表示，日本經濟還是處於嚴峻狀態，但復甦的確也正在進行中。

日本央行指出，受供應鏈斷鏈影響，出口和生產都慢慢減少，不過未來還是會在上升軌道。

正如市場普遍預期這般，日本央行維持短期利率在負的0.1%，10年期公債殖利率也保持在0%左右。