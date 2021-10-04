已請辭的國民黨主席江啟臣明將與國民黨新任黨主席朱立倫交接，朱立倫今公布黨務人事，名單包含許多過去江啟臣的黨務主管。江啟臣今接受廣播專訪時表示，尊重朱立倫的用人，對於黨務人事中很多過去一起工作的夥伴，還有機會為黨奉獻，他感到樂觀其成。

江啟臣指出，過去大家一起工作都很愉快，有幾位夥伴已事前有跟他連絡過，說朱立倫希望他們能繼續為黨工作、為黨服務，這部分他尊重大家自己的決定，而黨務工作本來就是辛苦工作，應該要給他們祝福。

江啟臣認為，黨內選舉換一個不同人來接隊長的位置，那下面隊員攻防位置做調整，最重要還是黨務工作可以延續、改革工作可以持續，讓民眾跟支持者有感，做出成績比較重要。

江啟臣指出，這場選舉有兩大變數，首先是選舉因疫情而被延後，因此多了其他參選人，也讓變數增加，第二是孫文學校總校長張亞中崛起，而這過程中大家都出乎意料。

江啟臣認為，在選前的最後幾天，棄保效應是有發酵的，這是一場激烈選戰，以黨內民主角度來看，有這麼多不同聲音及支持對象不是壞事，顯然國民黨不是一言堂，但選後如何重新凝聚出共識可能才是重點。

對於如何整合黨內深藍，江啟臣強調，不光是這次選舉，這已是國民黨內存在一陣子的問題，而公開辯論對話是一個方式，讓大家各抒己見，尋找出最大公約數的地方，而重疊的越多，就越能夠凝聚與聚焦，這也是新任黨主席要花點心思的事情。