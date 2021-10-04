高雄市議會國民黨團4日發起「愛國家、護國旗」活動，總召童燕珍批評，民進黨把愛國視為自家專利，但執政的高市府對國慶規畫，完全是「放牛吃草」，根本是把愛國拿來騙選票。隨後也率隊把國旗拿到各黨團發送。

對於綠營開酸「看到中國就不敢發聲」，童燕珍回應，台灣選手參加國際自由潛水世界錦標賽，國旗遭主辦單位撤下，即將上任的黨主席朱立倫已表達了對北京政府的譴責，但民進黨選擇假裝看不到，把愛國視為綠營專利。

黨籍議員邱于軒說，蔡政府上任後用盡方法消滅中華民國，連外交部國慶影片都能讓玉山不見，民進黨是「嘴巴愛國還是心裡愛國」？國慶掛國旗本來是非常基本的事，但民進黨看到國旗，就像遇到照妖鏡，害怕得不得了。

同黨議員陳麗娜說，巿長陳其邁對國家的認同感應該要再表態，否則高雄可能成為第1個辦國慶煙火卻沒有旗海飄揚的城市，呼籲若對國家認同沒問題，除了從一心掛到十全路，橫向的中山、成功、民權等路口也要掛國旗。