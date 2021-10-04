交通部高鐵延伸至宜蘭的站址吵翻天，行政院公共工程委員會主委吳澤成今赴立法院備詢，民進黨立委陳明文質詢時表示，站址問題若一個月內還在吵，交通部長王國材要下台；並批王國材的任命是事務官和政務官錯擺位子，導致今天的政治風暴。

交通部投入1700億元經費規畫高鐵延伸宜蘭，交通部長王國材9月16日記者會，對選址計畫強調「不希望花了1700億，還讓宜蘭鄉親不滿意」。立委陳明文對此表示，「花了1700億元，還讓宜蘭鄉親不滿意」不太妥當，這話像是責備宜蘭人。

陳明文說，交通部要在宜蘭設高鐵延伸案是很大政策，站址在哪裡事先都要規畫、溝通。事務官解決專業問題、政務官解決政治問題，事務官和政務官如果位置擺得不好，專業問題變成政治問題，甚至恐成政治風暴。今天宜蘭高鐵站址問題就是事務官跟政務官錯擺位子，導致宜蘭政治風暴。

陳明文表示，希望高鐵宜蘭延伸站址問題能夠早日落幕，「若一個月內還讓宜蘭人為站址問題還在吵，王國材要下台，一個月內政治問題沒辦法平息，一定要有政務官負責」。並要求吳澤成向蘇貞昌院長轉達。吳澤成表示，一定會把意見轉告蘇院長。

另外，公共工程委員會主委吳澤成被外界影射「炒地皮」。對此，吳澤成澄清，這完全是子虛烏有的事。