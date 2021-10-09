高鐵宜蘭站選址尚未定案，地方屬意在宜蘭市設站，交通部則評估傾向礁溪四城站，引發各界議論，更引爆民進黨內派系之爭。對此，立法院法制局認為，目前4個評估站址各有優缺點，例如宜蘭站腹地有限、交通衝擊大，四城站位處偏遠，轉成便利性低，交通部應秉持資訊公開原則，將高鐵宜蘭站址方案評估項目、權重、方法等資訊，以及針對各站址所有缺點、限制，研擬配套改善措施部分，充分揭露清楚，破除黑箱作業疑慮。

高鐵宜蘭站址方案，交通部目前有四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站等4個評估站址，當地民眾及專家學者普遍認為，高鐵在宜蘭是設站效益較高，但近期卻傳出，四城站因路線較短，建設成本約1650億元，是個評估案最低，且腹地大，因此交通部傾向要在四城設站，引發地方及民意代表反彈。

面對高鐵宜蘭站址方案爭論不斷，立法院法制局最近的報告指出，目前4個評估站址各有優缺點，例如宜蘭站腹地有限、交通衝擊大，拆遷困難，雖為缺點，但應提出減少交通衝擊、拆遷等配套改善措施；四城站則位處偏遠，轉乘便利性低，預估承載人數最少，應提出增加轉乘方便性等配套改善措施，優點則是聯外道路系統建置方便，但新闢聯外道路系統相關經費，應一併納入整體高鐵建設成本計算。

高鐵延伸宜蘭站址爭議，交通部遭質疑處理程序不透明，撕裂宜蘭造成對立，法制局表示，交通部應秉持資訊公開原則，評估項目、權重、方法等資訊，以及各站址所有缺點、限制，研擬配套改善措施，破除黑箱作業疑慮，提高民眾接受度。

法制局表示，鐵道局正辦理高鐵延伸宜蘭案綜合規畫及環評作業，交通部應秉持公民參與原則，充分瞭解地方民眾、民間團體、各級民意代表等所表達意見，像是設站地點轉乘不便，因離台北不遠，不如直接開車至目的地。若這些意見和目前規畫方案不同，交通部仍應審慎評估設站位址，既能符合投資效益，也能考慮使用者需求，讓下車旅客方便迅速到達目的地，站址儘量滿足各鄉鎮市需求，持續加強溝通，以凝聚設站共識。