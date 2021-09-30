行政院長蘇貞昌28日赴立法院完成施政報告，蘇在報告書中談到防疫時宣稱台灣是「幸福之地」，但談到軍購預算卻又大打「亡國危機牌」，稱「台灣是地球上最危險的地方」。對此，國民黨台北市議員羅智強特別在社群平台分享自己拿掃把照片，譏諷「響應蘇貞昌，台灣很危險，拿掃把打仗」，有趣舉動笑翻網友。

對於蘇貞昌的說法，羅智強今（30日）在臉書分享自己拿掃把照片，笑言響應蘇貞昌，台灣很危險，拿掃把打仗。

羅智強拿掃把響應蘇貞昌。（圖片摘自羅智強臉書）

此外，羅也介紹自己今天爬山地方是「台北100步，第45步：橫嶺古道」，位於在陽明山上的公車總站附近，有一條鮮為人知的步道可走，開車時若沒特別注意，就會錯過入口處，也就是今天要走的橫嶺古道。羅稱，古道的特色，是一片蓊鬱的竹林隧道，全長約850公尺，路程平坦，全程約僅15分鐘，若在陽明山賞完花後，也能來此輕鬆散步。

看到羅智強拿掃打照片，許多網友笑翻表示，「好像丐幫幫主，這打狗棒願能打盡天下不平事」、「請羅議員發起一人一掃帚，送進行政院」、「由中央首長拿掃把打先鋒衝衝衝」、「拿掃把打仗很經典，努力不懈爬山吧！加油」。

蘇貞昌2019年2月22日赴立法院備詢，當時藍委賴士葆質詢，先是批內閣團隊「上山打老共、下山打包子」，要將台灣帶向戰爭，更進一步問及網路海底電纜若遭受戰爭、攻擊，如何因應？蘇回應，若是戰爭，不只是網路，所有都會被攻擊，「所以我們要有那個態度、做好準備」；他還提到，屆時「給我一支掃帚我都跟他拚」，要拿台灣必須付出代價，台灣人不是被嚇大的。