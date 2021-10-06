基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，最新又爆出他在10年前肇逃，對此罷免團體「刪Q總部發言人」MAX表示，沒想到陳柏惟除了履歷造假、說謊成性、出口成髒，還是一個肇事逃逸的前科犯，連法律都不尊重，真的不適合做立委，奉勸自己辭職是最體面的離開方式。

MAX說，團隊得知他肇事逃逸，非常震驚，沒想到陳柏惟除了履歷造假、說謊成性、出口成髒以外，還是一個肇事逃逸的前科犯，沒有想到他這麼爛，連法律都不尊重，真的不適合做一個立委，奉勸陳柏惟「自己辭職是最體面的離開方式，被成功罷免，真的很難看！」

罷免團體「刪Q總部發言人」MAX砲轟陳柏惟曾肇逃「不尊重法律，應自己辭職」。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

MAX怒轟陳柏惟，「肇事就不應該逃逸，這是一個多麼極其惡劣不負責任的行為，民進黨真的要讓陳柏惟在這個選區代替你們的形象，代替你們發言嗎？你們沒有更好的人選嗎？」

MAX呼籲，陳柏惟應該說清楚為什麼肇逃？當然你可以解釋「我很累我很辛苦我加班，真的是這樣嗎？還是熬夜通宵酒攤？最後酒駕還逃逸。」難怪之前質詢蘇貞昌講到酒駕，陳柏惟竟閃躲說「不要講這個」，是不是這個原因？

MAX最後說，也許自己辭職是最體面的離開方式，不要真的被罷免，真的很難看。奉勸陳柏惟「先學會做一個好公民，再來從事公職會更加適當，你現在連一個好公民都還有段落差，你有什麼資格擔任公職呢？」

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