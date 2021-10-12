有媒體以「派系風暴」、後蔡英文時代黨內壓不住等解讀民進黨關係；民進黨立委劉櫂豪以英系召集人名義發聲明表示，支持蔡英文、力挺蘇貞昌，不會拿不同議題攻擊其他派系。

劉櫂豪指出，民主進步黨很重要兩個ＤＮＡ，一個是黨內民主、一個是草根民主，民進黨不是一言堂也不是威權政黨，黨內民主是民進黨內部意見民主化的過程。世界民主國家，政黨輪替，黨派結盟聯合執政比比皆是，黨內不同聲音代表黨的民主發展。

他說，「大新竹合併」英系沒有任何人反對，建議是從全國全面及財政的層次去思考國土重畫。高鐵宜蘭選址，尊重專業與宜蘭民意。

他說，2022提名條例，他們都支持黨中央提出的最終版本。支持蔡英文、力挺蘇貞昌院長，也不會拿不同議題攻擊其他派系。

他強調，民進黨不是國民黨或共產黨只能效忠領袖的文化，縱是黨內有不同聲音，會用民進黨的文化來彼此溝通與化解。

他表示，雖然貼標籤，分化黨內派系的手法老舊，但不應該是泱泱大報應有的手段。