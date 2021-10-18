民進黨立委黃國書因曾擔任國民黨線民，因此遭新潮流除名，立法院副院長蔡其昌今天接受媒體專訪時表示，他選擇寬容黃國書，但當時是誰如何吸收及壓迫黃，才是轉型正義要追到底的部分，一定要往上解構。

蔡其昌表示，他擔任副院長後很少參加新系派系運作，促轉委有很多專家、學者在研究，他聽說很多人都知道，他則比柯建銘早被通知，但不知道爆料的源頭。外傳有新潮流大老被黃國書監控及匯報，蔡其昌則說，「應該不是新系大老啦！」

蔡其昌表示，黃國書過去有這段歷史，他聽了很難過，黃做人溫和、個性低調，這兩個形象差太遠，當時若被情治單位選定的人都很慘，黃一切承擔、認錯，反省及道歉並離開政壇，他選擇寬容黃國書，也肯定黃長期在擔任公職期間，對台灣教育文化的奉獻與努力。

蔡其昌指出，當時是誰如何吸收及壓迫黃國書，這才是台灣轉型正義要追到底的部分，往上追要解構出來；另外，有被黃國書監控及寫到報告的受害者，也要取得他們原諒，這件事須有一段時間沈澱，要看社會大眾及當事人願不願意接受。