台中立委陳柏惟罷免案，23日以同意罷免票數7萬7899票通過門檻。也讓外界好奇此次投票率衝高原因。對此，有港媒分析認為，陳柏惟此次遭罷免創下2個紀錄，即台灣政治史上「首度有立委被罷免成功」以及「近年來罷免案總投票率創新高」。分析並指出，刪Q成功主要有三大推力，分別是地方派系合流、討厭民進黨氛圍、陳柏惟個人的仇恨值。

港媒《中評社》24日撰文分析陳柏惟罷免案結果指出，這次罷免案創下近年來總投票率新高紀錄，達51.72%，逼近52%，回顧《公職人員選舉罷免法》修法後的罷免案，包括2017年的時代力量新北市立委黃國昌、2020年國民黨籍高雄市長韓國瑜、2021年民進黨籍桃園市議員王浩宇、2021年無黨籍高雄市議員黃捷的罷免投票率，都不超過五成。

《中評社》續指，投票數據來觀察，罷免屬於非正規選舉，投票率普遍不會太高，若以台中市第二選區2013年辦理的立委補選來看，同樣是非正規選舉，但當年的投票率卻高達48.89%，是全台歷次立委補選投票率名列前茅的紀錄，顏寬恒以49.95%得票率勝選，顯示出顏家派系的動員實力。這次罷免投票率也呈現相同結果。

分析也觀察到，從過往經驗來看，顏家一開始跟罷免團體保持距離，是直到後期基進黨開始與民進黨整合之後，顏寬恒才宣布加入刪Q志工，後續罷免案才走向藍綠政黨對決的局面。然而，地方民意氛圍普遍對民進黨介入罷免案感到不滿，加上蔡政府近來執政滿意度低弱，所以罷免投票就成為民眾宣洩怒火的管道。

因此，本次罷免投票的結果，多少也反映出選民對泛綠陣營的反感，尤其陳柏惟個人的言行爭議多，仇恨值拉升，也起到催化罷免的效果。