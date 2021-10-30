針對媒體報導綠營若啟動罷免，第一個找的就是國民黨台北市議員羅智強，資深媒體人韋安認為，民進黨「不可能自己找自己麻煩，再輸一次」，恨羅智強，不等於會瘋了，韋安表示民進黨想罷掉羅是「不可能的事」。

韋安今（30日）在臉書發文指出，媒體報導，綠營若啟動罷免，第一波要找最痛恨的人，羅智強是首選，因為找25%的選民來罷免羅，不是不可能；但他直言，想罷掉羅還是不可能，就算有25%罷免票，以羅上次的得票數，選區藍綠比，羅的空戰能力，一個人可能激出超過25%的反罷票。韋安直言，民進黨「不可能自己找自己麻煩，再輸一次」，恨羅智強，不等於會瘋了。

有網友也在其po文底下留言表示，「謝龍介比較危險吧？」「藍軍能給他們操作的人很少，畢竟藍營人士仇恨值遠遠低於綠營人士」。

對於遭到民進黨視為眼中釘，羅智強昨在臉書稱，這對用力監督的在野黨來說，是莫大的榮幸，所以若民進黨想要殺雞儆猴，挑認真衝鋒的他來砍，CP值非常划算；羅並譏諷，自己不會像民進黨一樣，要罷免別人就說「剛好」，自己被罷免就是惡罷，雙標無極限。