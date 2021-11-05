國民黨啟動「1218公投全台街頭宣講」，台南市首站今天從永康的兵仔市場出發，市黨部主委莊占魁與市議員許至椿、王家貞、中常委高思博、中央委員陳麗旭等人接力舉牌、站路口向群眾喊話，強調4大公投攸關民眾權益，希望關心這塊土地的人民對政府投下不信任票，即日起也將深入各區辦理56場街頭宣講。

莊占魁表示，街頭宣講開跑，6日上午10點會在安南果菜市場，7日晚上8點副祕書長羅智強將在中正路與忠義路口的林百貨對面開講與夜宿。

他說，多管齊下宣講的目的是要告訴民眾，民進黨政府如何胡作非為、昨是今非，要讓民進黨政府的錯誤政策3振出局，希望揮出「4好全壘打」，讓所有的公投議題獲得民意支持。

莊占魁說，即日起會深入各區辦理近56場的公投街頭宣講，國民黨雖不像民進黨有龐大行政資源，可以舉辦大型宣講活動，但相信從每個街道角落，能喚醒更多民眾，現階段以喚起民心、凝聚民意為公投街講重點，市黨部與地方民意代表將一起打拼，要讓這樣的聲音走遍台灣、走遍大街小巷。公投是民眾的權利，公投是大家對於政府所作所為表達意見的最好機會。