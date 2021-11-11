疫情指揮中心指揮官陳時中被傳出飲酒作樂唱歌的影片，網路上被瘋傳，陳時中澄清該影片為去年6月15日拍攝，且僅唱兩首就離開。國民黨主席朱立倫今天表示，他也收到了影片，看完搖頭，中華民國政務官竟出現在有女陪侍環境。

在流出的影片中，陳時中參加正崴集團董事長郭台強在場的飲宴場合。資深媒體人羅友志分析，影片中的女生，有幾位是企業公關，有幾位看起來應該是陪侍小姐。依照他參加私人聚會多年，民間女性，不太會一直用「穿梭」方式倒酒水，站著、眼光都放在酒水上的，都是「職業的陪侍」。

朱立倫今天在出席國民黨立院黨團大會前表示，他自己也收到了這影片，看完覺得是很令人搖頭的一件事，「如果中華民國的閣員可以在這樣的場合，這樣的環境，有女陪侍情況下，換作是國民黨（的閣員）的話，早就下台了。」

台北市議員游淑慧在臉書上質疑，即便影片時間點真的是去年6月15，陳時中還是自己違反了自己的防疫規定。109年6月7日起，餐廳防疫規定為「每桌至多8人，並採取下列至少1項措施，例如座位隔板區隔、餐點加蓋、公筷母匙／專人分菜、個人餐。」影片中「顯然部長在，無所謂。」

游淑慧也質疑，官員和企業界飲酒作樂、接受招待、現場更疑似有女陪侍，有沒有違反公務員廉政倫理規範？不是簡單一句朋友邀約就能解釋。喜歡政風調查別人的陳時中，這次要不要啟動政風調查？