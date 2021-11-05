台中市第2選區立委補選將於明年1月9日舉行，國民黨尚未決定人選，組發會主委許宇甄今天說，地方黨部仍在與有意參選者進行協調的工作，最慢會在19日登記前，推出在地最強的候選人，參與此場選舉。

台中市第2選區原立委陳柏惟遭罷免，補選於明年1月9日舉行。民進黨將派前立委林靜儀出征，國民黨方面，目前尚未決定人選，前立委顏寬恒呼聲高。

組發會主委許宇甄下午與國民黨青年部主任陳克威在中央黨部張貼第13屆全國青年工作總會總會長選舉公告，媒體詢問，除了顏寬恒是可能人選外，是否還有其他人選，許宇甄說，這要由地方黨部做協調，有意願者都會做徵詢。

談到此次青工總會長選舉，許宇甄說，黨主席朱立倫就任後，眼前最重要的工作是力拚年底公投過關、推動「同舟計畫」找回失聯黨員，以及2022年九合一選舉輔選工作；對於青年工作，朱立倫強調「改變才有希望，青年才是國民黨的未來」，期望國民黨對於青年的培訓，應將企業培養「儲備幹部」的概念運用到黨內，讓對公共事務有興趣的年輕人，都願意來國民黨。

本次青工總會長選舉，依規劃時程，8日9日領表；10日至11日登記；投票時間為27日上午8時至下午2時止。