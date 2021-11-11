推動台中市烏日區游泳池再利用，區公所針對烏日堤防彩繪、推廣新亮點，11日上午舉辦啟用活動，台中二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒到場與環保志工互動、合影，他表示，居民需要的是安居樂業、不要謊言與撕裂，這次選戰會加倍辛苦，但希望結果不論誰當選，都能夠不忘初衷。

顏寬恒抵達烏日游泳池會場，逐一與現場的環保志工握手、合影，許多人還為他打氣、大喊「加油」。顏寬恒說，他是實實在在的在地人，不管烏日、大肚、龍井或沙鹿、霧峰，每個區都有它的特性，但每位居民需要的都是安居樂業，需要好的空氣，不要缺電、跳電，更不要謊言、撕裂與攻擊。

顏寬恒說，距離選舉還有2個月，但執政黨已經集全國的力量，包括總統、部長、院長與政治明星等，每天都必須對這個選區指指點點，但居民需要的不是臨時抱大腿、臨時抱佛腿的凌遲，而是真正的關心，希望找回舊日光榮。

顏寬恒強調，台中二選區的服務要繼續、建設也要持續推動，這次選舉一定會加倍辛苦，希望最後當選的人、不論是誰，都應該要不忘初衷、記得這塊土地的人民。