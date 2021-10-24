陳柏惟就這麼跌落政壇了，一年間暴起暴落，成為第一位在爭議聲中被罷免的立委。民進黨當初為了罷免韓國瑜所特意修改的罷免制度，如今成為一把政治死神的「業力之刃」，無情追索所有民代、首長的適任程度。這讓政治生涯不再有剛性保障、無法輕易脫身上岸，只能在飄零動盪的民意喜怒中不斷掙扎沉浮。

刪Q運動中的陳柏惟不斷被翻出陳年舊事，雖說罷免案的主調原本即是「仇恨動員」，但所有他涉及車禍肇逃、賭場被捕的紀錄，還是令多數民眾怵目驚心，成為投下罷免票的關鍵因素！而這也徹底意味著政治人物，再也無法透過權力角色去遮蔽、粉飾，或能遺忘畢生前路的所有痕跡，「因果報應」如此歷歷鮮明，舉頭轉身之際，無情刀刃即至。

最近由促轉會所引發的民進黨前主席與大老之間的「誰是特務」，正在民進黨內部高層形成一股暗自不安的業火燎原。那一張著名的美麗島辯護律師團的光榮照片，每一位都曾享盡了後來的政治風光，如今都正在被重新側目，逐一檢視他們不可言說的「秘密過往」。

甚至包括陳水扁在內，尤其「直指」蘇貞昌、謝長廷，這幾位曾在國民黨的體制內被「根正苗紅」的對待，甚至身為本部軍法官或重點培養對象的人物，究竟是否曾在黨外運動中擔任過「埋伏、潛藏、通報」的特務角色，顯然正在被多方逐一解密，慢慢浮現真相。

彷彿都是一道道迴力鏢，射回到民進黨自身！這與「修改罷免制度」的原意同一路，動機中都飽含了政治扭曲，促轉會的「轉型正義調查」說到底也都是直指國民黨，想要將過往的威權歷史切割成綠營的政治利益。然而各種文件到手，卻一紙捅破自家人的不堪，讓塵封舊事重回當今的政治刀尖。

尤其趙少康日前在節目中，秀出了蘇貞昌擔任國防部「本部軍法官」的照片。在那個「鮮血不夠藍」完全難以攀上軍法核心角色位階的時代，蘇貞昌究竟得要「做過多少事、寫過多少報告、立下多少功勞」，才能通過層層考核，位居國民黨威權時代的軍法位階核心，已足以留下難以抹滅的想像空間。

政治人物的生涯都有一種「時代性」！包括陳柏惟所面臨的這個網路社群媒體構成其形象認知的時代，公眾人物一旦處在爭議的浪尖，往事再也沒有任何一片遮羞布可用。蘇貞昌等綠營大老走過威權體制的衝撞與顛覆，當初究竟是為了某一個「宏偉願景」或「私人利益」，是誰在「律師」與「特務」的角色之間徘徊？歲月煙塵了幾十年的祕密，河東河西，如今又將迎來誰的因果、誰的造化？

在這個逐漸被民進黨誤認為「民意確可操弄」、綠媒及網軍側翼幾可囂張治國的大環境，陳柏惟的罷免案難道只是「藍綠政治博弈」的單純結果？或者一切更來自於陳柏惟自身的命運左右，因果償還兌現他的謊言、無能與人格不堪，最終將他從政壇立委的角色中剝奪除名，並在罷免案中徹底燒盡他畢生的政治能量。

大時代的政治變遷最初總是「抉擇了某一些人」，隨後也「揚棄了某一些人」！包括蔡英文與蘇貞昌在內的政治人物，一旦骨子裡漠視神明誓約或遺忘因果古訓，冥冥之中總會有某些巧妙又驚悚的浮現牽引，最終以「論文門」或「特務門」，成為他們畢生烙印的蓋棺論定。