比莉睽違15年回歸小螢幕主演影集《媽，別鬧了！》將登Netflix，在全球190個國家及地區播出。比莉劇中在寇世勳飾演的丈夫離開後，為走出傷痛開始有不同的生活與愛情觀，她劇中換了超過上百套造型，儼然把片場打造成她的大型衣櫃間，更為了跨海追愛，造型突破以往尺度，放送心型美胸、燦笑秋波，誓言上檔後要電暈全世界網友。

對於戲中「太太」比莉在自己離開後造型大膽丕變，飾演丈夫的寇世勳表示「很好啊！可見她很重視老公的感覺啦！」對於影集將登Netflix播出，比莉喊話各全球粉絲：「不要害羞！放膽私訊我！」她還打趣留下自己社群暱稱，盼網友能循序漸進地關注她。

比莉（右）與寇世勳在Netflix華語影集《媽，別鬧了！》飾演夫妻。（Netflix、草舍文化提供）

賈靜雯演出宅女作家。（Netflix、草舍文化提供）

《媽，別鬧了！》是賈靜雯第二部登上Netflix的影集作品，她說：「又有不一樣的作品能跟國際平台合作讓世界各地朋友看見我們，實在很開心。」有別於比莉的百變造型，飾演她女兒的賈靜雯與柯佳嬿則突破女神形象，邋遢感造型差點讓網友認不出，賈靜雯此次演出宅女作家，造型返璞歸真以暗色系為主，還特地為了角色加重她的黑眼圈，笑稱自己造型太平凡，走到路上應該不會有人認得，柯佳嬿飾演她妹妹，突破清純女神形象，自告奮勇為角色染布丁頭，打趣說：「這次造型很MAN蠻有趣，但應該網友還是能認出來吧！」

柯佳嬿突破女神形象。（Netflix、草舍文化提供）

該劇由《你的孩子不是你的孩子》團隊製作，金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導，比莉、寇世勳、賈靜雯、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏與曾莞婷主演，以「媽媽勇敢追愛」為主軸，既突破框架兼吸引大眾的家庭故事題材、並擁有超高含「金」量的幕前幕後團隊，從製作起便獲得超高關注，如今終於宣布在Netflix全球同步上映，比莉表示：「希望全世界的觀眾都喜歡！」