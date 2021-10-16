柯淑勤（左）與蔡振南。（羅永銘攝）

方宥心（左）與許富凱。（羅永銘攝）

柯淑勤（左）與唐美雲。（羅永銘攝）

李千娜（左）與施易男飾演情侶。（羅永銘攝）

王金櫻（左）與小咪。（羅永銘攝）

陳竹昇（左）與樓心潼。（羅永銘攝）

新型態歌舞情境喜劇《孟婆客棧》15日辦記者會，唐美雲率蔡振南、柯淑勤、許富凱、王彩樺、方馨、施易男、李千娜等演員出席。唐美雲坦言：「演戲演這麼久，都沒有像這次這麼緊張、焦慮。最近一直跑宣傳，比我拿到金鐘獎最佳女主角還緊張，就像照顧一個小孩，好不容易養大了，介紹給親朋好友認識，希望大家會疼愛、喜歡。」

《孟婆客棧》改編2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。全劇斥資1.1億，每套戲服由導演侯孝賢的御用服裝設計師黃文英精心打造，唐美雲笑說要賣「聲」還債。

唐美雲坦言，剛開始拍出來的效果不符合期待，忍痛將300多萬戲服捨棄並重做一批，金鐘視后柯淑勤對唐美雲凡事做到極致的要求感到欽佩，曾對唐說「妳這樣子玩喔，那我火力開到200，大家來拚」。唐美雲直言，目前仍有3000多萬資金缺口，拍攝過程驚濤駭浪，但如願要播出了，至少看到解決辦法，自嘲現在處境是「半身而退」。

劇中有古裝扮相和動作戲，演員群的職業傷害不少，唐美雲的雙腿曾受傷，堅持要坐輪椅到拍攝現場，施易男有次在片場摔倒到胸口瘀青內傷，方馨壓力大到猛吃，一路胖到59公斤，殺青後至今瘦身10公斤。

方宥心和許富凱常抵不住誘惑一直進食，方還自曝拍攝時間胖6公斤，撐破4次衣服，她說：「那時自己也看不下去，我還跟許富凱約定『誰再吃下一塊甜點就互賞巴掌』。」

許富凱飾演客棧成員之一，唐美雲當初上節目遇到許富凱，邀約他演出，第一次進錄音室試唱，完美歌聲讓導演和唐美雲驚豔，但導演反而要求他：「你唱得太好了！但是拍戲時不能唱得這麼好，要唱的有戲感一點。」許富凱說，他到上戲時才揣摩到「歌中有戲，戲中有歌」的演法。

王彩樺飾演閻羅王夫人，她自爆拍攝時有「大頭症」，笑說：「我的頭飾有好幾10斤重，拍到都快下腰，非常辛苦。」羅北安飾演閻羅王，他50歲才開始學台語，這次在劇中挑戰全台語演出，直呼壓力山大，「我會學台語，全是因為唐美雲老師，想說她敢找我，我就敢演，但從此開始痛苦的旅程。」他還笑說：「如果有續集，希望演個啞巴。」

施易男和李千那飾演孟婆客棧第一組重要客人梁山伯與祝英台，施易男的媽媽是一代歌仔戲小生「小明明」，唐美雲當初找他參與演出，直讚：「他穩的啦，媽媽是小明明！」施易男壓力反而更大，「很怕砸了媽媽的招牌」。李千那說，她的阿嬤也是唱歌仔戲的，唐美雲找她演出時，阿嬤剛過世，讓她大嘆可惜，「希望在天上的阿嬤可以看到《孟婆客棧》。」

唐美雲為《孟婆客棧》製作鞠躬盡瘁，她將歌仔戲從舞台轉化成新型態歌舞情境喜劇，談到製作過程有沒有過渡期？唐美雲說：「感謝出道以來參與的所有演出，包含戲劇、電影和舞台劇，那個過程對我而言，有助於適應現在的拍攝方式。」她說：「這次就像一群人真的生活在孟婆客棧裡，讓導演去看如何取鏡，拍攝過程我也是上了一課。」《孟婆客棧》17日晚8點在公視台語台首播、民視11月8日播出。