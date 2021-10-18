王柏傑、邵雨薇、王淨、范少勳為宣傳《比悲傷》合體造勢。（Netflix提供）

王柏傑、邵雨薇合體宣傳《比悲傷》。（Netflix提供）

王淨、范少勳合體宣傳《比悲傷》。（Netflix提供）

王柏傑在Netflix影集《比悲傷更悲傷的故事》中，為了阻止前女友袁艾菲以自殘方式逼迫復合，在奪刀過程中反被捅刀。現實中的王柏傑2010年也曾為挽回舊愛柯佳嬿而自殘登上新聞版面，日前與邵雨薇、王淨、范少勳等人為戲宣傳時，被問「劇情雷同」是否尷尬？他大方表示：「不會，就算不演也會被翻出來。已經10幾年了，無所謂。我都忘了我20歲在幹嘛了。」

已經32歲的他如何看待當年這段年少往事？王柏傑表示，「不是鼓勵大家做這件事，但沒有這些經歷就不會有現在的我，那也是我人生一部分。如果再去說當年的自己很蠢，也沒太大意義。對演員來說反而是一個很好的養分，是一個經歷過的過程」。

王柏傑也透露，這段劇情還是他後來跟導演討論出來的結果，「原本劇本是她要直接來攻擊我。我覺得設定不合理、很奇怪，兩人聊天聊一聊突然拿刀捅我？我們討論快1小時這件事該怎麼發生、 觀眾才不會覺得突兀。後來決定她用死相逼、我上前搶，最有可能當下發生，最後就這樣拍了」。

邵雨薇劇中飾演單親媽媽安安，大學時期意外懷有身孕，獨自扶養白潤音飾演的10歲的年幼兒子，她接連在《2049》、《比悲傷》演媽媽，這次因白潤音是專業的演員

，導演喊卡之後，悲傷也不會出戲，「非常感謝我的兒子，我非常愛他！」被問如果自己也在追夢過程中懷孕會如何選擇？她說，「這問題無法立刻回答，非常需要經過所有狀況下的思考，才能回答這一題」，不管是大學時期或現階段，她都不會讓這件事發生，「我不會讓自己有這樣的困擾的狀態，還是會按照步驟來。因為始要對一個生命負責，要想清楚」。

與女友謝欣穎感情甜蜜的王柏傑被問如果發生在自己身上？「我回應不準，還是要尊重女生。我可以輕易說生下來，因為不是我去承受，所以要尊重女生意願！但暫時還不會發生要當爸爸這種事。」

劇中白潤音飾演的兒子可樂幫媽媽加入交友軟體找對象，被問現實生活中是否玩過交友軟體，邵雨薇說，之前曾為籌備某部戲去下載交友軟體，因為自己不太方便露臉，但又一定要放照片，所以她就用了一位住在高雄的好友照片當頭貼，「她已經結婚還是一個媽媽，沒想到一直有人來加好友、留言說要認識，因為她也是一位美女，但我沒有去跟網友聊天，就只是觀察上面形形色色的人，在玩交友軟體時講話方式是怎麼樣的。有一天我告訴朋友這件事情，她說妳要害死我啊，被人知道怎麼辦？我都已經結婚有小孩了！」

該劇講述親情、愛情中面對的種種悲歡離合，催淚指數堪稱核彈等級，戲中演員們哭戲不勝其數，王淨就透露在經歷多場哭戲後有後遺症：「拍攝的前中期就有開始過敏，又加上隱形眼鏡拔了又戴、拔了又戴反覆很多次，角膜就很容易受傷。」范少勳飾演的悲劇男主角張哲凱，因父親罹患遺傳疾病且遭母親拋棄，面對慘痛悲歡離合，現實生活中的他也曾有離別痛苦經驗：「我和我自己養的貓有點接近在劇中深刻的感情，我為了牠哭了很多次，牠是因為開心玩自己脖子上的鏈子玩到被鏈子勒死，這個過程很像是哲凱跟媛媛一樣在經歷一個不想面對而且不想選擇的人生。」

王淨透露跟范少勳合作的感想：「少勳是非常有魅力的演員，非常多地方如果沒有少勳幫忙很難想像要如何跟別人完成，如果少勳不是張哲凱的話可能困難度會更高，個性也很好，私底下也認識，帶入情緒變得更加容易。」

王淨與范少勳不只戲中有好感情，私下也有好交情，被問是否對彼此有感到心動的瞬間，范少勳分享：「有一次王淨吃滷味吃到哭出來，當下真的被王淨給打動了！」王淨則說，范少勳是第一個願意被她開車載的人：「我們在台南拍戲時雖然我只有拍三天，但是每天都好快樂，收工完後，少勳是超級棒的導遊，即便他對那裡不太熟悉，但他依然可以幫大家安排超棒的行程，看夕陽、看海，有得吃有得玩，完全不覺得是在拍戲很像在跟朋友出去玩。他也是第一個願意讓我開車的人，沒有人敢給我載，他真的是全世界唯一信任我的人。」

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