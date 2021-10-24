范少勳和媽媽、姊姊的感情緊密。（羅永銘攝）

吳昆達（左起）、張詩盈、范少勳劇中飾演一家人。（Netflix提供）

范少勳（右）劇中與飾演父親的吳昆達感情不錯。（Netflix提供）

范少勳和王淨在影集一開始是從校園故事展開。（Netflix提供）

范少勳劇中一開始常被王淨欺負。（Netflix提供）

兩小無猜。（Netflix提供）

范少勳（左）和王淨劇中變成像一家人。（Netflix提供）

兩人劇中互動逗趣。（Netflix提供）

影集版《比悲傷更悲傷的故事》中，角色張哲凱與父親的關係令范少勳羨慕，「我很期待生活中也能跟父親有這種互動，我在戲裡寫一封信給張爸，我自我投射像寫給自己父親」。他提過父親當年因事業失敗重創家庭，又沒繼續努力，父子關係因此疏離，拍完《比悲傷》曾試著和解？他說：「這就問到我心坎裡了，我覺得我現在試著理解他的過去和做事方式，但某些時候，他做的事還是跟以前一樣。」

他提到父親前陣子看牙醫，簽了支票給對方，但支票是空的，「我以前會不能理解，現在我長大一點點，會想到他牙齒有些掉了，有些太硬的食物沒辦法吃，他可能因為這樣想要有好一點的牙齒、也想要跟我們吃一樣的食物，我只能用這方向去理解他，如果是這方向，我願意幫忙出所有的錢，如果有更多面向去理解我父親的話，可以算是和解吧」。

他嘆道：「這就是我媽偉大的地方，她對我和姊姊說，就算你們再不能理解他，對他做的事再不滿意，他始終是你們父親，如果要埋怨或做任何不開心的事，只有她有這個權利，但我們做小孩的沒有」。父母仍同住，因他希望媽媽有人陪伴，「我只希望他不要惹大事，像是跟地下錢莊借錢，我拍了很多戲之後更珍惜每一次相處，我不想有任何後悔」。

經過這些年的打拚，他開心存款簿快破百萬，即將擁有人生第一桶金，自嘲說：「其實我很省，都會吃別人的、用別人的。」公司同事幫他買早餐，他打開錢包說忘記帶錢，同事會虧他「你不要再演了、不要再準備道具了」，經紀人也常阻止他花錢，會對他洗腦說「你把錢存下來就可以買到廁所」，他說真的很想存錢買房，所以經紀人這一招對他滿有效的。