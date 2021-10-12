榮工工程股份有限公司承攬建造台北捷運三鶯線工程，8月遭立委及台灣國際勞工協會（TIWA）踢爆，給移工月薪不到1萬元、每小時加班費更只有47元，嚴重剝削移工權利，新北市勞工局進行2次協調，今榮工與57名印尼移工達成協議並簽署協調紀錄，協助移工爭取約920萬元的薪資差。

勞工局指出，本案起因為榮工工程與印尼國營營造業者「威卡」公司合作承攬的捷運三鶯線工程，遭移工控訴，長期以來薪資都是由印尼威卡公司依據當地薪資水平，以印尼盾直接發放到移工的印尼帳戶，每個月實領薪資不到萬元（9677元），更有加班時數破百，但每小時加班費僅有47元的離譜情形。

外勞服務科長賴彥亨表示，勞工局獲知本案後積極介入處理，以勞檢、協調多管齊下，要求榮工公司應負起雇主之責任，並邀集勞資雙方到局召開協調會，資方必須依照勞基法給付短少工資、加班費、未休假薪資等。此外，也要求榮工撤銷「失聯未達30日」之移工逃逸通報，成功協助12名移工恢復合法身分，避免後續衍生黑工問題。

對於協調結果，TIWA理事長陳素香陳素香說：「不滿意，但勞工同意了，也只能接受。」她提醒繼續留在三鶯線工作的移工，遇到勞資問題可透過各種管道反映，不要輕易逃逸。

勞工局呼籲事業單位，應依勞動契約及我國法令規定給付移工薪資、加班費及特休未休工資等事項，並保持暢通的溝通管道，保障勞工權益。