金門縣議長洪允典（中）今天帶領議會團隊偕縣府相關局、處長，下鄉考察5項重大工程執行現況。（金門縣議會提供）

金門縣議會今天下鄉考察，鎖定地方5項重大工程，針對廣受鄉親關注的司法大道，縣議長洪允典以造橋舖路都是在「做功德」、「做好事」，要求縣府相關單位在兼顧百姓權益與維護歷史古蹟的大前提下，做好帶動區域發展的規畫和執行工作。

洪允典議長帶領議會團隊偕縣府相關局、處長，下鄉考察重大工程執行現況，包括金門縣藝文特區（含中心圖書館、美術館、親子休閒館等）、金門縣司法大道(司法園區至環島北路）、金門縣西半島醫療專區、金寧鄉綜合社福大樓，以及鄉親討論度很高的環島北路拓寬工程。

其中，針對預算5億8000餘萬元的縣級中心圖書館一案，縣議會以坐落地點位於指定為縣定古蹟的坑道群，引來有破壞歷史古蹟之虞的爭議，建議縣府評估另行選址的可能性，並爭取中央拉高補助至50％，以減輕地方財政負擔。

另司法大道自2017年底開工以來，也因工區遇有具文資身分的坑道群，而於次年3月停工，後經縣文化局審核坑道復工計畫，迄2019年11月始通過，停工期間長達2年8個月，突顯文化局在文資審查能量不足與期程過於冗長，確有調整與改善空間。

至於西半島醫療專區規畫案，縣議會認為以目前金門醫院之營收尚無法平衡，若投資第2家醫院，包括市場、財務可行性與未來是縣府自營或委託民間經營，均應審慎評估，建議縣府向縣議會提出專案報告後再議。

縣議會考察團也要求縣府督促廠商加快環島北北路拓寬工程進度，同時針對未來西半島醫療專區及金寧鄉多功能綜合活動大樓新建工程，將新闢一條8公尺寬的聯外道路銜接環島北路，也應早做規畫和1次整體施工，以免未來做好又破壞，浪費公帑且有損政府形象。