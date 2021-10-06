桃園市長鄭文燦6日上《寶島全世界》接受鄭弘儀專訪，推測2022台北市長藍白合作機會不大，和2024總統大選一樣，可能藍綠白三黨都參選。他也感嘆共軍頻頻擾台示威，國民黨還在原地踏步談一個中國，諷刺朱立倫上任黨主席後第一個工作是罷免小黨立委，格局太小，認為保護台灣民主、實現台灣價值才是重點，國民黨已經「走鐘」，路線不對誰選都一樣。

鄭文燦說，2022台北市長最有可能結果是藍綠白三黨都參選，推測藍白合作可能性不大，因國民黨新任黨主席朱立倫宣布國民黨要單獨執政，蔣萬安、羅智強都是熱門人選，民眾黨則可能由黃珊珊出線，民進黨則是陳時中被點名最多次，但他認為陳心理責任感強，應該會把疫情控制一個階段，慢慢朝向解封開放才會想別的事，目前心思還是在防疫指揮工作上，另外也點名基隆市長林右昌和前文化部長鄭麗君等。

鄭文燦也提到，台北市長柯文哲當選的選票結構各種都有，過去民進黨票投給他、他才當選，但第二任就跟民進黨切割對立，甚至防疫過程不斷挑戰指揮官陳時中、閣揆蘇貞昌，甚至抹黑蔡英文總統，泛綠選民對柯文哲應該有免疫力，「打十幾針了，應該完全免疫！」

鄭文燦感嘆疫情期間首都市長不該跟中央對立，應該同島一命防疫，畢竟很多不是地方政府可以單獨做好，一定要中央偕同，像台北的長照、北農等事件，還有醫療體系整備，也得靠中央協調釋出1／10健保病床才有可能讓輕重症新冠病患都住醫院，過程中不該放話指責中央不對，「疫情告一段亂我才敢說！」

鄭文燦說，新北市長侯友宜連任呼聲最高，他判斷應該也能順利連任，新北人口超過400萬，但負責任的政黨應要派出足以代表執政價值的候選人，民進黨會把品牌擦亮，他也提到前交通部長林佳龍、新北立委蘇巧慧等都被點名，但還沒進入決勝期具體決策，都是紙上討論階段，他認為若竹竹順利升格第七都，桃竹候選人一起決定比較好，讓每個局相輔相成，雙北可以略晚決定。

「國民黨總統候選人跟主席候選人一樣多！」鄭文燦也提到國民黨想選的人一直都很多，上屆韓國瑜也是經過激烈競爭才變候選人，包括吳敦義、郭台銘、朱立倫再到韓國瑜，相信2024年國民黨會整隊再出發。

鄭文燦也分析，張亞中從一介書生，打著正藍正統派思想，讓韓粉轉向支持，沒組織、沒有黨職諸侯支持，仍獲得45％支持度來看，一個中國是國民黨需要克服的問題，畢竟國民黨40歲以下黨員很少，就像洪秀柱上央視也理直氣壯提到一個中國本來就該拿出來講。

鄭文燦也提到郭台銘因曾被國民黨欺騙過，不太可能披掛上陣，目前看不出郭想選舉的態勢，他認為買BNT疫苗事情，只是剛好有國際人脈、也能跟上海復興斡旋，透過政府跟民間合作，買得到疫苗比什麼都重要，自己不會把買疫苗一事賦予政治動機，只有衷心謝謝。

面對鄭弘儀提問2024朱立倫一定會選？鄭文燦說朱講話保留一點空間，「找出最強的」說不定心裡認為自己最強，他直言國民黨老共每天飛機擾台示威，國民黨仍在原地踏步談一個中國，沒人把台灣當座標，應該更團結，強調反共必勝年代已結束，主張一中、附和北京是失格。

鄭文燦也提到，國民黨內很多人支持侯友宜選總統，但2022選完市長投入總統選舉時間很短，且他是承接朱立倫、也當過朱的副手，政治上問題比較困難，還有趙少康戰鬥藍等問題。

至於韓國瑜，受邀到美國台灣同鄉聯誼會去演講，心裡可能還有盤算，若要選，在國民黨內支持度蠻高的，而柯文哲，基本上要選，畢竟成立民眾黨就是實現他選總統的重要工具。

鄭文燦認為，2022年地方選舉跟2024年中央選舉都是三足鼎立，但人選是誰都是茶餘飯後聊天素材，唯有保護台灣民主、實現台灣價值才是競爭主軸，國民黨講一個中國、兩岸之間取得平衡點，但我們又不住海峽中線，國民黨已經「走鐘」，路線不對誰選都一樣。