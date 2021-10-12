藍委鄭麗文今天質詢質疑閣揆蘇貞昌迴避爭取核動力潛艦，鄭嘲諷「怕到時候第一個投降的就是你」，蘇貞昌反嗆「不會像你如此不要臉」，引發鄭麗文不滿，氣氛火爆。中廣董事長趙少康晚間表示，光憑蘇貞昌說「不會像你們不要臉」這句話，國民黨就應該要求蘇貞昌道歉下台，蔡英文總統能夠放任蘇貞昌在國會亂咬女立委嗎？

趙少康指出，仔細觀看了這段詢答，鄭麗文從頭到尾沒有使用人身攻擊的語言，不是經過選舉產生的行政院長，居然在國會辱罵選舉產生的立委們「不要臉」，這在全世界都會是一個醜聞。他認為，蘇貞昌應該說清楚，被他罵不要臉的「你們」，還有誰？

趙少康說，鄭麗文在質詢時指出兩岸軍力失衡，這不是一項舉世皆知的事實嗎？鄭麗文建議向美國爭取購買核子動力濳艦以取代柴油動力潛艦，不正是美英澳AUKUS的合作核心嗎？身為國會議員，鄭麗文的要求既正當又合理，蘇貞昌應該表示感謝才是，怎麼突然發飆暴怒？他的精神狀況出了什麼問題嗎？一個行政院長控制不了自己的情緒，這已經是嚴重的國安問題了。

趙少康表示，鄭麗文質詢的是要如何提升台灣對抗大陸的戰力，蘇貞昌左一個你要投降，右一個你要投降，氣度之小、格調之低、言語之粗鄙，哪裡有一個行政院長的樣子？簡直像是在國會撒野的野蠻人。

對於蘇貞昌在答詢台重提當年為鄭麗文助選，舉她手說當選，說他現在覺得很「丟臉」，趙少康說，這十分無聊，「大夫無私交」，你幫她站過台，是私人小事，也是政治上常有的事，她現在質詢你，是國家大事。兩者風馬牛不相干，蘇貞昌連這個分際都搞不清楚，真令人難以想像。

趙少康舉自己過去幫忙站台助選的人多了，但需要一直提醒他們嗎？需要他們一直感謝嗎？「施人慎勿念」這個小小的道理蘇貞昌都不懂嗎？

趙少康痛批，蘇貞昌侮辱的不只是鄭麗文個人，其提到「不要臉」、「投降」已經侮辱了整個國民黨立院黨團、整個國民黨，國民黨能夠就這樣算了而放過蘇貞昌嗎？癱瘓立法院、包圍行政院，都只是剛好而已。