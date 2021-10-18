高雄「城中城」大火燒出老舊大樓問題，藍營4位議員18日總質詢紛紛提出擔憂，桃園市長鄭文燦表示，桃園共有40棟老舊複合大樓，近日全面消防演練提高居民防災意識，並要強制成立管委會，他直言只是第一步，消防安全申報檢查僅是60分門檻，長遠目標仍要全面都更，他也不諱言桃園地價僅雙北1／3誘因低，向中央喊話提高獎勵容積，強調只要可以越過都更會門檻就全力協助，不能越過門檻市府接手改公辦都更全力推動。

議員涂權吉說，30年以上老舊住商大樓，大多沒有管委會，消防系統推動窒礙難行，像是楊梅區武營街老舊大樓就事件頻傳，地方擔憂要求盡快推動都更，也詢問在強制成立管委會之外有無其他條路可亡羊補牢，避免往後憾事發生。

「不能用運氣來賭！」議員徐玉樹也說，「城中城」大樓，燒出非常多問題，桃園市長鄭文燦任內發生新屋、敬鵬大火，也是重大火災名列前茅，擔憂下個「城中城」落在哪裡？像是龍潭永興大樓宛如城中城翻版，沒有執照卻住許多人、1樓一樣做生意，感嘆若不把潛在危機提出，出事誰來負責，呼籲市府不要鄉愿，桃園不能再犯這種錯誤，強調都更是未來趨勢，非做不可，但雙北一坪100多萬，桃園4、50萬，甚至龍潭只有2、30萬，同工不同酬，勢必要有更大誘因，應該要提升獎勵容積。

「詭樓在嶄新中壢火車站旁能看嗎？」議員梁為超也以中壢財神大樓為例，堪稱目前最危險，直言要達到都更要求的8成住戶同意有困難，住戶無法一坪換一坪單然不願意，要求公權力介入，才能讓都市風貌煥然一新，持續龜速推動，鄭文燦卸任前還是無疾而終，尤其現在民氣可用，應該加速推動。

議員黃敬平也說，中壢車站多次票選為全台最醜車站，受益台鐵地下化即將變身，改變城鄉新風貌，但新車站正前方就是財神大樓，閣揆蘇貞昌訪視台鐵地下化時，目光所及就是醜大樓，強調只是加強消防演練無法解決根本問題，呼籲鄭文燦站在市民角度，改善大都市生活圈。

鄭文燦表示，桃園全面清查發現有40棟老舊的複合式大樓，其中30年以上的有15棟、20年以上的有18棟，全面做好消防安全檢查和防災疏散的演練，另外也針對老舊的線路進行熱顯像儀的追蹤掃描，並提供許多防災的資訊，希望居民或者使用單位必須要符合規範。他直言，目前消防安檢或者是成立管委會是起碼的條件，只是達到60分的基本條件，如果中央修法決定強制成立管委會，桃園也會成立輔導團來協助成立。

鄭文燦強調，推動危老都更才是讓建築物更安全的方法，目前都更的容積獎勵的天花板門檻比較低，特別對於房價地價比較低的縣市要推動都更的難度會提高，桃園有必要爭取提高都更的容積獎勵，讓都更可以來順利推動。

鄭文燦說，目前各個危老建築申請都更的數字不斷增加，包括中壢一些指標性的個案，像財神大樓目前已經有40％住戶同意，希望越過門檻以後，積極協助他們完成都更，如果指標性的個案無法用自辦都更的方式完成，市府也會採取公辦都更的方式接手，公開評選適當的推動單位來完成這些都更計畫，目前桃園、中壢這些老舊的大樓，確實有一個一定的數字，市府會就個案來檢討，積極的協助。