台中市第二選區的台灣基進立委陳柏惟罷免案23日通過，桃園市長鄭文燦24日出席閩台宮媽祖昇天祭活動時表示，尊重台中鄉親行使公民權的結果，他也鼓勵陳，努力的過程有起有落，政治的路也許會遇到挫折，未來的路也許還很漫長，會繼續給他加油。

陳柏惟罷免案昨最終以77899票同意罷免、73433票不同意罷免，通過罷免門檻，鄭文燦對此表示，尊重台中鄉親對公民權的行使以及罷免結果。

鄭文燦說，陳柏惟是一個直率坦白的委員，他也努力過了，在他的選區裡面，他認真為每個鄉親服務，在立法院當中，他也是執著表達他在政治上追求的價值，鄭文燦認為，努力的過程有起有落，政治的路也許會遇到挫折，未來的路也許還很漫長，我們還是給他鼓勵、給他加油。

對於台南市長黃偉哲建議修《選罷法》，鄭文燦未正面回應，僅說這個時間點還是給陳柏惟鼓勵，至於被問到黃遭罷免對綠營會不會感到挫折，鄭文燦仍說尊重公民權的行使，對於每一個罷免案有不同的解讀，他也尊重這些解讀。