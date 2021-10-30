「四個不同意 台灣更有力」公投說明會30日於桃園市桃園區三民公園登場，桃園市長鄭文燦指藻礁阻擋能源轉型，讓台灣被綁架陷入空轉。珍愛桃園藻礁公投領銜人潘忠政怒批，鄭文燦才綁架藻礁，不面對自己錯誤的政策還要硬拗。

鄭文燦於公投說明會時表示，馬英九任總統時通過中油三接投資計畫，用了232公頃，而蔡英文執政後就改為離岸接收，目前只剩下23公頃，且又推到外海，政府是這麼努力在保護藻礁及海岸，他更批評，若有人用珍愛藻礁的名義阻擋能源轉型，這是讓台灣被綁架、陷入空轉。

潘忠政為此相當氣憤，他反駁「政府本就該保育海洋、保育藻礁，卻只會說他們為此花了多少錢！」他點出，三接工程用的棧橋、沉箱施工不都是在破壞藻礁嗎？難道這些政府視而不見嗎？4月22日曾邀總統蔡英文到現場看藻礁，都沒有人願意來，怎還誇口說自己愛護家鄉珍寶？

潘忠政直指鄭文燦背信忘義，他說，鄭文燦剛當選市長時承諾過要將桃園藻礁海岸列為暫定自然保留區，現在都閉口不談，「公投會發生不是1天、2天的事，是政府保育失職逼得民眾走上公投」，鄭文燦說是藻礁綁架了台灣，他認為是鄭文燦綁架了藻礁。

潘忠政表示，能源轉型有很多種，為什麼偏偏要動這麼珍貴的藻礁，他曾問過中油的人，倘若公投過關中油該怎麼辦？沒想到中油僅回了1句「沒辦法再供氣」，完全沒有談到任何備案或是解決辦法，他直呼「政府就是這樣做事的嗎？如此不負責任」，呼籲公民站出來，要透過複決權政府面對自己的過錯。