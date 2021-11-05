呂秀蓮直呼「不要被政黨綁架，政黨也不要綁架黨員」，看待事件應該超越黨派，憑科學數據做決定。（陳夢茹攝）

藻礁議題延燒不斷，前總統呂秀蓮5日下午也親自到桃園大潭藻礁和中油三接工程現場視察，她直呼「不要被政黨綁架，政黨也不要綁架黨員」，看待事件應該超越黨派，憑科學數據做決定。

呂秀蓮表示，她曾任桃園縣長，但在她那個時代並沒有藻礁的問題，讓她想到場親自查看，為此聯繫桃園市府，協助接洽中油公司，中油公司代理董事長李順欽則在簡報時承諾，三接工程會全力維護藻礁生態。

「我對桃園的海岸情有獨鍾！」呂秀蓮說，她擔任桃園縣長時，桃園海岸面臨非法回填、汙染嚴重等，她為此提出黃金海岸計畫，居間協調後才取得大潭電廠用地。

談及藻礁與核四的關聯，呂秀蓮說，過去她不反核但是反核四，會憑科學數據資訊來了解問題，為國家社會的長治久安做出公投的選擇。

呂秀蓮指出，目前備受矚目的4項公投，無論有無通過都對國家及個人會產生很巨大的影響，但現在政黨各說各話，黨員被政黨綁架，這是國家危機，「不要被政黨綁架，政黨也不要綁架黨員」。

呂秀蓮表示，她想做1個講良心話的公道人，這4個公投案內容都很專業，民眾應該要充分了解後，彼此尊重意願再投票，應該用科學證據來辯論，而不是用政黨對決。