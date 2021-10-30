即日起璀璨亮相臺灣藝術大學

由四川省文聯、四川省美術家協會、台藝大書畫系合辦--當代圖紀·兩岸藝術家交流“世界屋脊･聖境峰光”高原雪山畫派作品展，29日在臺灣藝術大學璀璨亮相。中國水墨高原雪山畫派李兵、前臺藝大校長黃光男領銜海峽兩岸24位知名藝術家累計近50件精品力作在本次展覽中重磅推出。爲促進兩岸文化藝術交流再締佳話、共譜情誼，在疫情彌漫之際撥開雲霧、遠眺千秋高峰!

本次展出非常難得，可以欣賞到“中國水墨雪山畫派”創立者李兵用“塊斧劈皴”“擠白”“襯白” 等染雪手法的經典作品。“李兵冰雪皴”不僅填補了中國水墨高原雪山畫法的空白，也開創了“冰雪山水畫”的新境界。這次與他一同展出的，還有臧躍軍、楊梁相、管苠棡、姚葉紅、張躍進、龔仁軍、劉浪濤、李輝、朵爾基、韓安榮、劉忠俊等大陸知名藝術家的高原雪嶺作品，不僅氣勢磅礡地呈現中國西部高原的大美景觀，也盡情揮灑出畫家們“在傳統精神框架下、重構現代山水”的創新風貌。

由黃光男領軍的蘇峰男、羅振賢、林進忠、李郁周、李宗仁、林錦濤、陳炳宏、蔡介騰、何堯智、吳恭瑞、黃華源等臺灣畫家的作品也不惶多讓，放眼望去: 真山實水勾勒之間，意境更爲超脫！亦中亦西創新之餘，風骨依然可見！處處流露著兩岸畫家“同宗同源、血脉相連”的人文內涵！

29日的開幕活動以川台(成都)兩地視頻連線互動形式展開。前臺藝大校長黃光男、藝術大師傅狷夫書畫協會理事長羅振賢、前台藝大副校長林進忠教授莅臨開幕儀式幷致詞；成都活動現場由濃園創客發展中心主任謝柏園主持，四川省海峽兩岸交流促進會秘書長白剛、四川省美術家協會副主席管苠棡、張耀進及成都濃園國藝術村董事長楊麗女士莅臨現場致詞。

成都濃園視訊現場，左起為四川美協副主席管苠棡、成都濃園國際藝術村董事長楊麗、四川海促會秘書長白剛、四川美協副主席張躍進。（濃園提供）

前台藝大校長黃光男指出:本次展出作品質量都非常優秀突出，川台兩地藝術家不僅呈現出共同的文化價值，既有文學、哲學、理學和詩詞的意境，更有創新與突破的展現，正如「當代圖紀」所標榜的精神，我們就是時代的創造者，不僅呈現出東方美學，更是站在世界屋脊的高峰上引領西方潮流。尤其高原雪山是很奇特的景觀，期待疫情結束後，台藝大的師生也能到現場去寫生，更能深化兩岸的學術研討與情感交流。

四川省文藝志願者協會主席李兵因公不克出席成都會場，委託四川省海促會秘書長白剛代為致詞，他指出，以西部高原雪山為創作主體的中國畫十分罕見。雪山是純潔、崇高、堅定、寬厚、無私、包容、奉獻、吉祥的象徵，這是中華民族吃苦耐勞、擔當付出、堅貞不屈、忠厚朴實、冰清玉潔、熱愛陽光的高尚美德和脊梁精神的體現。本次展出不僅打破傳統筆墨，創造新的山水模式，更呈現出一種有象徵意義的美學；希望兩岸山水畫藝術因交流而生輝、因互鑒而多彩，讓海峽兩岸的藝術家攜起手來，共同為繁榮中華優秀傳統文化作出應有的貢獻！

儘管因疫情緣故，四川藝術家們人到不了現場，但是作品能夠呈現在在寶島台灣，四川省美協副主席管苠棡指出，這在四川美術界也是一大盛事，期待台灣藝術家的精品佳作也能到天府之國四川展出交流。四川省美協副主席張耀進也形容指出，四川與台灣的「緣分」歷史悠久，兩地客家人源出一地，源自一脈！兩地的美術家們是一次又一次在嶄新的歷史機遇和時代浪潮中，碰撞出許多的藝術靈光，共同描繪出川台兩地文化藝術發展的繁榮盛景！

前台藝大校長黃光男接受兩岸媒體專訪。（濃園提供）

四川省對台交流基地濃園負責人﹑成都市文聯副主席楊麗，致詞感謝海峽兩岸藝術家們為「弘揚中華文化、共研美術創作」又再向前邁進一步，尤其是以「線上線下、兩岸同步」的方式進行開幕，讓川台文化藝術交流再上新台階。

世界屋脊-喜瑪拉雅雪山滋養湖泊草原芸芸衆生，中華文明更以豐富的人文資源和厚重的歷史積澱，深深吸引全球文學藝術家的眼光。中華文化的大發展與經濟社會的大繁榮休戚相關之際，海峽兩岸知名畫家們激情澎湃勾勒出新時代新理念，無疑爲社會各界注入一股新活力！

本次展覽活動爲期一周，10月25日-10月31日在台藝大文創園區展出，喜愛書畫的民眾可在此期間前往參觀。