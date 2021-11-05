由日本「殿堂級名導」山田洋次執導《電影之神》是電影大廠「松竹映畫」的100週年紀念電影，也讓許多演員們都不計戲分長短共襄盛舉。該片含金量超高，集結「1帝4后」共同演出，其中便包括曾獲「日本奧斯卡影帝」肯定的菅田將暉，以及先後獲得「日劇學院賞視后」的永野芽郁、北川景子，以及「日本奧斯卡影后」宮本信子與「柏林影后」寺島忍。帝后之外，曾獲「日本奧斯卡最佳男配角獎」肯定的小林稔侍、Lily Franky也有參與演出，勢必將讓愛看演技的觀眾大飽眼福。

宮本信子（左）與澤田研二在《電影之神》中飾演夫妻。（采昌提供）

曾以《女稅務員》、《赤目四十八瀧心中未遂》登上日本奧斯卡后座的宮本信子，及在2010年以《慾虫》成為柏林影后的寺島忍，2人詮釋母女而成為話題。宮本信子飾演耐心支持丈夫逐夢的妻子，也讓她感慨表示：「雖然過程中發生很多事，但能這樣完成作品真是太好了。」尤其這是她繼1971年《男人真命苦純情篇》後，睽違50年再跟山田洋次合作，她也回憶起跟導演再度相見的狀況：「50年真的很長啊，我們兩人第一次見面時戴上了口罩，相互擁抱了一會兒。」

山田導演也笑說：「50年過去了，她那時候還是個可愛的姑娘啊。」至於在片中詮釋女兒角色的寺島忍，面對喜愛賭博、負債累累的父親，她也演繹出作為女兒的矛盾。為了不讓家人離散，她努力工作，更彷彿是一家之主般，時常對家人說三道四，甚至聯手母親要斬斷父親愛亂花錢的惡習，過程引人發噱。而在寺島30年的演員生涯當中，這還是她首度演出山田洋次的作品，精湛表現出承接兩代親子關係的難題，讓導演直呼很開心把女兒一角託付給她演繹。該片將在26日在台正式上映。