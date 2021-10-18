行政院長蘇貞昌18日至苗栗縣警察局聽取警察局原地重建規畫簡報，苗栗縣警察局長周煥興說明局本部主體行政大樓自1969年興建至今，礙於經費不足，各棟建築物於1982年至1995年間多次興建，以致建物間有銜接問題，各棟建物排列雜亂無章，初步規畫原地重建。

周煥興指重建經費11億4219萬元，現行規定補助上限為5億元，地方要自籌6億4219萬元，實非縣府能負擔，期望爭取整體拆除經費重建，方符警政現代化需求，也能配合城市整體嶄新風貌的發展。

蘇貞昌聽取簡報後表示，苗栗縣警察局建物是現有各縣市最老舊，拘留所等年代久遠的硬體設施，彷彿進入老電影及電視劇中所呈現的場景，是老舊建築的歷史刻痕，足見廳舍確有改建的迫切需要。

蘇貞昌指苗栗縣政府財政困窘，此次改建經費全額由中央負責，而且原本警察局礙於建物年限評估，未能全數納入改建，有失整體前瞻性思維，希冀能通過相關單位審核及評估，一併納入整體改建，俾建造符合現代化警政的嶄新大樓。

蘇貞昌期許經費核撥定案後，苗栗縣政府及內政部警政署能以最高的效率，縮短工期如質完成苗栗縣警察局改建工程，儘速改警察同仁的工作環境，提升員警工作士氣，全心投入治安、交通、為民服務等警政工作，達成中央交付的目標與任務。

蘇貞昌表示，徐耀昌縣長及在地立委也一直鍥而不捨針對本案向中央提出爭取，相關建築物的報廢、臨時廳舍計畫擬訂等，均需地方與中央相互配合，及地方議會支持通過，也期許中央及地方政府持續共同合作，可以讓台灣愈來愈好。