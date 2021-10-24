刪Q罷免案通過，陳柏惟被轟下台，小英總統的慰問電話第一時間就打了過去，不錯！至少她關心陳柏維的程度高過城中城受難者，更莫說公開悼念死者要花十天以上了。

蔡總統表示，這段時間以來的幾次罷免投票，讓他們感受到對於民主的發展還有很多需要努力的地方。言下似乎對此罷免案不以為然。蘇貞昌也來蹭熱，說陳柏惟是在一個強大的地方派系、一個最大在野黨鋪天蓋地的動員下受挫，但仍然有7萬多名民眾支持他。顯然蘇揆也還沒認輸。

民進黨說別人全黨打一人，自己呢？卻是全國幫一人，結果也沒幫得怎麼樣。民進黨應該了解，｢抗中保台｣已經不是神主牌，在大肚、烏日、龍井、霧峰、沙鹿這些地方都無三小路用了，更何況其他地方？

動員全國資源保一個｢三毒｣議員，民進黨的價值觀已經完全被扭曲、也完全被民眾看透。當公理被蒙蔽、正義被抹煞、公權力被濫用，也正是民眾覺醒的時候到了。選舉結果揭曉，蔡總統的臉書立刻被灌爆，網友大喊：｢感謝總統催票！｣

也要感謝民進黨的《選罷法》歷練，市長被罷免過、議員被罷免過、立委被罷免過，再有不適任的高官照樣也躲不過民主的考驗。

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