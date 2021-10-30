根據一份最新的政黨民調，其中國民黨的支持度下滑到16.2%，遭民眾黨的17.6%超車。前民進黨立委郭正亮卻認為，國民黨的民調應不會比民眾黨低，因為國民黨有38席立委，民眾黨只有5席，差太遠了。他也透露，國民黨的民調確實還落後民進黨，可能兩黨差距10趴左右，

台灣民意基金會針對台灣人政黨支持傾向進行調查顯示，民進黨獲27.1％民眾支持，領先其他政黨，國民黨為16.2％、民眾黨17.6％、時代力量4.8％、台灣基進4.3％、其他政黨2.0％，「沒支持哪一個政黨」為26.6％。

針對該份民調，郭正亮30日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，他不認為是如此；國民黨的民調應該不會比民眾黨低，因為國民黨有38席立委，民眾黨只有5席，差太遠了。但也有可能是孫文學校總校長張亞中沒有當選國民黨主席，大家投賭爛票。

郭正亮認為，國民黨的民調確實還落後民進黨，可能兩黨差距10趴左右，主要的原因還是因為40歲以下的選民，國民黨還沒有回魂。主持人問國民黨有救嗎？郭正亮回說，「取決於他們自己」，因為40歲以下的選民明顯不喜歡國民黨，尤其30歲以下的選民就更不用講了。

另外，郭正亮還表示，他不認為總統蔡英文思考行政院長蘇貞昌要不要續任，是基於民調。因蘇貞昌前一陣子民調不好，以前死亡交叉很久了，也沒下台，所以考慮的應是政局這樣走會比較好。