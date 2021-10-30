根據搶先曝光的美麗島電子報10月國政民調，總統蔡英文的信任度是53.3％，不信任度41.0％；滿意度民調53.7％、不滿意度民調43.3％。行政院長蘇貞昌的施政滿意度則為46.9％、不滿意度為48.9％，還是死亡交叉。

美麗島電子報董事長吳子嘉30日在《董事長開講》網路直播節目中，搶先曝光10月國政民調，根據美麗島10月國政民調，蔡英文信任度是53.3％，不信任度41.0％，跟上一次相比，差距拉回10幾個百分點。蔡英文的滿意度為53.7％、不滿意度為43.3％，蔡英文強勢回到8月份時的強勢民調狀況。她10月份民調的表現，跟8月份不相上下。

吳子嘉接著表示，行政院長蘇貞昌的施政滿意度則為46.9％、不滿意度為48.9％，還是死亡交叉，但比較接近了，改善一點點。基本盤有46.9％，所以是往上走。

蘇貞昌30日表示，國民黨現在要重新炮製，要政黨輪替、搶奪政權，第一個就是要把蔡英文打到跛腳，把民進黨打趴。吳子嘉對此指出，蘇貞昌說國民黨要把蔡英文打到跛腳，蘇貞昌什麼事情都要拖蔡英文下水。而100場公投說明會下來，蔡英文不敢換掉蘇貞昌，蘇貞昌的目的是在做閣揆保衛戰。100場宣講，是要告訴老百姓，我們為什麼要反對這些公投，但是蘇一開口就說，國民黨要奪政權。吳子嘉點出，4個公投裡面，只有2個公投是國民黨提的，其他2個是一般民間團體提出，要奪什麼政權？