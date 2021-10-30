根據美麗島電子報搶先曝光的「誰最適合擔任下屆總統？」民調，副總統賴清德以25.5％領先，新北市長侯友宜23.0％居次，台北市長柯文哲則以14.2％居第三，其他依序為國民黨主席朱立倫9.0％、桃園市長鄭文燦6.4％。資深媒體人吳子嘉看完這個民調竟表示，行政院長蘇貞昌恐怕會下台。

吳子嘉30日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民調6.4％的鄭文燦必須擔任行政院長。若他沒能擔任行政院長，可能影響他的總統之路，差了兩檻，桃園市長是一個檻，再下來是行政院長以及總統。現在民進黨內部有一個非常困難的事情，就是鄭文燦民調僅6.4％，可能問題很嚴重，不當行政院長，可能永遠沒有機會。

時事評論員李正皓則開玩笑表示，吳子嘉現在的敵人就是蘇貞昌和鄭文燦，這個局搞下去，總有一個敵人會死。如果蘇貞昌下台，換鄭文燦接閣揆，蘇貞昌掛了；如果蘇貞昌不下台，鄭文燦卡住，換成鄭文燦掛了。這個局很深。

吳子嘉表示，蘇貞昌和鄭文燦都把他當個「X」，不會把他當成敵人。他強調，6.4％的鄭文燦，如果不能在明年2月1日到立法院去做施政報告的話，他就沒機會了。而這個民調也是告訴大家非換蘇貞昌不可，鄭文燦也非當行政院長不可，怎麼辦？李正皓突插一句：「只有一個要掛掉」。