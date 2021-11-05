行政院長蘇貞昌今（5）日強調，台灣要加入國際貿易組織，就要看清楚貿易組織各會員國的態度，而CPTPP的11個會員國都容許進口萊豬，只有台灣不遵守卻還想加入，有可能嗎？他說，國民黨要扮演忠誠的反對黨，就應該忠誠於國家。前民進黨立委郭正亮認為，蘇貞昌政治學零分！忠誠反對黨的意思是要忠於憲法、忠於國家法律，政策當然可以不一樣啊！

郭正亮今（5）日在《新聞大白話》批評蘇貞昌政治學零分，忠誠反對黨的意思是要忠於憲法、忠於國家法律，政策當然可以不一樣啊！如果執政黨不遵守法律，才是不忠誠於國家，所以忠誠的標準是大家有沒有守法、是不是照程序，譬如公投法規定要辯論，就要進行辯論。

郭正亮指出，至於核四的問題，兩個黨都編過預算，都曾經想把核四蓋好，蘇貞昌當時是行政院長，還追加400多億的預算；然後民進黨主張廢，馬英九主張封存，也是在林義雄絕食的壓力下做決定。

郭正亮認為，要忠誠首先要面對事實，面對國家法律，大家才有可以對話的平台，如果連事實都要凹，永遠都你對，以前做的都不算，怎麼有辦法建立討論平台？

郭正亮提到，對於重大政策公投之後，公投法規定「做必要處置」，這就有一點灰色空間，什麼叫必要處置？這個大法官要解釋，當初公投法用語就不夠精準。假設核四過關，有關機關可否說有重啟核四事實上做不到？這件事誰來監督？誰來證明沒有辦法做必要處置？而且也沒有時間表，這灰色地帶實在是太大了。

至於民進黨為何不願意辯論？郭正亮直言，因為這裡面有些議題辯論起來非常尷尬，核四還可以吵，但萊克多巴胺要怎麼辯論？也看不到有人辯護，都是在辯論有多少國家開放，而不是辯論對身體沒影響。這擺明就是美國的壓力。

他強調，美國明明有78％的豬肉沒有萊克多巴胺，為什麼不出口給我們？例如加拿大也有萊豬，可是加拿大出口的豬肉都沒有萊克多巴胺，美國為何一定要出口22％的萊克多巴胺豬肉給我們？所以這坦白講就是政治壓力，這要怎麼辯護？很難！